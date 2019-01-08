» إحالة نجل الفنان المرسي أبوالعباس للمفتي

08 يناير 2019 - 05:25 م

أحالت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد علاء عباس، المتهم صلاح المرسي أبو العباس، نجل الفنان المرسي أبو العباس، والمتهم بقتل زوجته هبة وطفلتيه "جنة" و"حبيبة" داخل منزلهم في شارع العشرين بمنطقة فيصل، يونيو العام الماضي، إلى المفتي للتصديق على إعدامه.

وظهر المتهم في المحكمة، يرتدي ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء. وأسندت النيابة العامة له، ارتكاب جريمة القتل العمد بحق المجني عليهم.

وتعود أحداث الواقعة، إلى يونيو العام الماضي، حيث قتل المتهم زوجته وطفلتيه، ثم ادعى عثوره على جثثهم بعد عودته من مشاهدة مباراة منتخبي مصر وروسيا في أحد المقاهي القريبة من المنزل، وأثبتت تحريات المباحث ارتكاب المتهم الواقعة، كما اعترف تفصيليا بها.