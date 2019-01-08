بالمستندات.. نص مشروع لائحة جزاءات «الأعلى للإعلام»

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صحفيون وإعلاميون يرفضون لائحة جزاءات "الأعلى للإعلام"

الأعلي للاعلام

لائحة جزاءات

حصلت "المصريون" على نص لائحة جزاءات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام التي تشمل 18 مادة.

وكان حاتم زكريا سكرتير عام نقابة الصحفيين، قد انسحب من المشاركة بالاجتماع الذي عقده مجلس النقابة، برئاسة النقيب عبدالمحسن سلامة، لعرض ما تم في اجتماع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بحضور نقيب الصحفيين، لمناقشة لائحة جزاءات المؤسسات الصحفية والإعلامية، وإبداء ملاحظات المجلس عليها.

وقال "زكريا" في تصريحات صحفيه له، إنه ضد جميع القرارات التي يتخذها مجلس النقابة في الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن هناك قرارات يتم اتخاذها دون سند قانوني.

كما انسحب محمد سعد عبدالحفيظ، من الاجتماع، معلنًا رفضه منحيث المبدأ، ورفض اللائحة شكلًا وموضوعًا، لمخالفتها الدستور في مواده 70 و71، ومخالفتها لقانون تنظيم الصحافة 180 لسنة 2018.

وعلى الرغم من حالة الرفض الواسعة التي لاقتها اللائحة، إلا أن هيئة مكتب المجلس الأعلى وافقت عليها خلال اجتماعها الأخير، وأرسل المجلس لنقابتي الصحفيين والإعلاميين لحضور اجتماعه غدًا لأخذ الرأي بعد الموافقة عليها.

وكان تقدم نحو 600 شخصية عامة، بمذكرة رسمية، تشمل بيان وتوقيعات، إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الصحفيين، لرفض لائحة الجزاءات المُزمع مناقستها باجتماع المجلس الأعلى، الأربعاء المقبل.

وشملت المذكرة توقيعات 600 شخصية، تمثل الدفعة الأولى من الرافضين للائحة التي اعتبروها "امتداد طبيعي لقوانين إعدام الصحافة" التي أقرها البرلمان مؤخرًا، مُعتبرين اللائحة الحلقة الأخيرة في مسلسل يستهدف مصادرة حرية الرأي والتعبير وكل مساحة متاحة للكلام.

وفيما يلي نص اللائحة:




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