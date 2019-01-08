وزير الشباب يعلن الانتهاء من أولى خطوات تنظيم أمم إفريقيا

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أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة
أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة

محمد فضل- متابعات

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أمم أفؤقيا

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنه تم الانتهاء من العديد من الطرق لتيسير الوصول إلى الاستادات، مؤكدًا أن مصر تمتلك بنية أساسية كبيرة من الاستادات ومستعدون لتنظيم بطولة أمم أفريقيا 2019.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن تنظيم مصر بطولة الأمم الأفريقية 2019 يتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، مشيرًا على أن مصر ستنجح في تنظيم بطولة الأفضل في تاريخ البطولات التي نظمت في السابق.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، رسميا منح مصر حق استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بدلا من الكاميرون.

وجاء ذلك بعد اجتماع المكتب التنفيذي للكاف في العاصمة السنغالية داكار برئاسة أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وتقدمت مصر وجنوب أفريقيا لتنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، بعد قرار المكتب التنفيذي للكاف بسحب التنظيم من الكاميرون.

وتواجد وفد من مصر في داكار ويضم المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، وكرم كردي ومجدي عبد الغني وأحمد مجاهد أعضاء مجلس الجبلاية، ومحمد كامل رئيس شركة بريزنتيشن، وشريف حسن مدير العمليات.

وكان الكاف قرر زيادة عدد المنتخبات المشاركة في البطولة إلى 24 منتخبا، لأول مرة بدءا من هذه النسخة.


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