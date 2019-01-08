ضبط تشكيل عصابي لسرقة السيارات وإعادتها مقابل فدية

08 يناير 2019 - 05:16 م

تمكن ضباط مباحث البحيرة من ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص تخصصوا في سرقة السيارات بالإكراه، وإعادتها بعد دفع فدية لاستردادها مرة أخرى.

تلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن البحيرة، إخطارا من قسم شرطة غرب النوبارية بسرقة سيارة من المواطن «محمد. ع» ومساومة التشكيل العصابى له لإعادة السيارة مقابل الحصول على مبلغ مالي.

وجه اللواء محمد هندي، مدير المباحث، بتشكيل فريق بحث مكون من العميد عبدالغفار الديب، رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن البحيرة، والرائد محمود يونس، رئيس مباحث قسم شرطة غرب النوبارية، لكشف غموض الجريمة.

وبتقنين الإجراءات تم تتبع المكالمات بين الطرفين وتحديد مكان التسليم، تبين من التحريات ارتكاب كل من «نجيب. ص» و«محمود. ع» و«سامح. ص»، الجريمة حيث اتفقوا مع المبلغ على مقابلته بطريق الكسارات بالطريق الدولي بعد تحديد المكان بينهم عبر التليفون المحمول لتسليمه سيارته مقابل حصولهم على مقابل مادي.

وتمكن ضباط مباحث قسم شرطة غرب النوبارية من القبض على المتهمين، وبحوزتهم السيارة المسروقة، بالقرب من ترعة النصر بالكيلو 75، وسيارة أخرى يستخدمونها في أعمالهم الإجرامية.