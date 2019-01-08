» ارتفاع عدد مصابي انفجار «غلّاية» مستشفى جامعة المنصورة

08 يناير 2019 - 05:09 م

ارتفع عدد المصابين في انفجار إحدى غلايات مركز التعقيم الرئيسى بمستشفى جامعة المنصورة، الثلاثاء، إلى 7 حالات، وأكد الدكتور الشعراوي كمال، مدير عام مستشفيات جامعة المنصورة، في تصريحات صحفية، أن الانفجار لم يؤثر على سير العمل بالمستشفى الرئيسى والعمليات تتم داخل المستشفيات بشكل منتظم.

كان اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من العميد فايق الزكي، مدير إدارة شرطة تأمين المستشفيات، بحدوث انفجار في مركز التعقيم المركزي بمستشفيات جامعة المنصورة وانتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء لمكان البلاغ، وتبين انفجار إحدى الغلايات الرئيسية بوحدة التعقيم المركزية بمستشفيات الجامعة بسبب عطل فني مفاجئ في الترموستات الخاصة بجهاز التعقيم، ما تسبب في ارتفاع درجة الحرارة وتزايد البخار بداخلها وتوقفت باقي الغلايات وعددها 3 غلايات عن العمل بعد فصل التيار الكهربائي تلقائيًا عقب الحادث.

يذكر أن جميع المصابين تلقوا العلاج اللازم وتم التصريح لهم بالخروج، فيما يخضع أحد المصابين لجراحة عاجلة، لإصابته بكسر مضاعف بالجمجمة.