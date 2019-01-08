تعرف على مصير الدوري بعد تنظيم أمم إفريقيا

08 يناير 2019 - 05:09 م

قال عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إن بطولة الدوري العام لن يتم الغاءها بسبب حصول مصر على تنظيم كأس الأمم الإفريقية.

وأوضح حسين أن بطولة الدوري العام ستتأجل 45 يومًا بعد قرار حصول مصر على شرف تنظيم كأس الأمم الإفريقية، حيث سيتم إيقاف مسابقة الدوري اسبوعان فقط قبل انطلاق البطولة.

وقال حسين في تصريحاته لقناة أون سبورت :"اتحاد الكرة لديه تصميم على استكمال المسابقة، واتفقنا مع مسؤولي الأندية قبل بداية الموسم أن البطولة مستمرة لنهايته مهما طال الوقت".

وأضاف :"لولا قرار الكاف اليوم الثلاثاء لأنهيت الدوري قبل أن تنطلق كأس الأمم رغم كل مشاكل الموسم الجاري، إلا أن كأس الأمم ستتسبب في تعطيل بطولة الدوري لمدة 45 يومًا، فالدوري سيتوقف قبل البطولة بأسبوعين أي اعتبارا من 2 يونيو إلى 17 يوليو".

وتابع :"بخلاف إمكانية تأهل الأهلي أو الزمالك أو الإسماعيلي لنهائي دوري الأبطال والكونفدرالية أي أسبوع إضافي لتصل مدة تعطيل اختتام مسابقة الدوري إلى 50 أو 52 يوما".