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بيان سعودي عاجل يحذر المواطنين من تناول هذه الوجبة

عرب وعالم

السعودية
السعودية

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السعودية

عاجل

بيان

تحذير

أصدرت الممكلة العربية السعودية، بيانا تحذيريا، للمواطنيين، بشأن أحد الأكلات الشعبية السائدة على نطاق واسع في البلاد.

وحذرت وزارة المياه والزراعة السعودية، "المواطنين من تناول الجراد، الذي يعد من الأكلات الشعبية السائدة على نطاق واسع في المملكة، وذلك خشية التسمم بالمبيدات المستخدمة ضده".

ويأتي هذا التحذير، بعد إعلان سلطات إمارة منطقة مكة أن الجهات المختصة تمكنت من السيطرة على انتشار حشرات صرصور الليل، أو ما يعرف بالجداجد، التي انتشرت بشكل غير مسبوق في ساحات الحرم المكي.

وذكرت إمارة مكة، أنه وبعد متابعة مقطع فيديو يظهر انتشار الحشرات في الساحات المحيطة بالحرم المكي، تم التحقق من أنها حشرات الجداجد، وتوجيه الفرق المتخصصة للقضاء عليها برش أمكان تواجدها بالمبيدات.

وحسب صحف محلية، تشهد المملكة الأيام القادمة "هبوب الرياح التي لا تستقر على جهة معينة وهي الرياح الماكرة "الشبطية" التي ستدخل يوم الجمعة المقبل 11يناير ، وتستمر لمدة 26 يوما".


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