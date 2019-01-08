«bein sport» تعلن وقف بثها في مصر

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المصريون

بي إن سبورت

أعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت، وقف بثها في مصر، معربًا عن أسفها لكونها غير قادرة على تقديم خدماتها مع الشركة  المصرية للقنوات الفضائية CNE .

ونشرت مجموعة قنوات بي إن سبورت بيان عبر حسابها الرسمي على تويتر جاء فيه: "تأسف مجموعة beIN الإعلامية لكونها غير قادرة على تقديم خدماتها مع الشركة  المصرية للقنوات الفضائية اعتباراً من 8 يناير 2019 وذلك بسبب عدم توقيع الصفقة."

وأضاف البيان: "يمكن لمشاهدينا في مصر مواصلة الاستمتاع بخدمات beIN CONNECT على هواتفهم الذكية والأجهزة الأخرى."

وبعد دقائق من البيان الصادرة من مجموعة قنوات بي إن سبورت توقف الإرسال على القمر الصناعي نايل سات والقمر القطري سهيل سات في مصر.


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