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غدا محاكمة خفير بتهمة قتل طفل لسرقته

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خفير
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تنظر غدا الأربعاء محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة المتهم رضا محمد حسنى "خفير" ، لاتهامه بقتل طفل عمدا لسرقته

تعقد الجلسة برئاسة المستشار صبحي اللبان وبعضوية المستشارين هانى عبد الحليم و محمد شعبان و خالد أبو الليل، وأمانة سر علاء حمزة و إسلام عاشور.

وأسندت النيابة للمتهم رضا محمد حسنى محمد "غفير"، قتل المجنى عليه مصطفى أبو بكر عبد الفتاح محمد عمدا، وذلك بأن سدد له عدة طعنات باستخدام السلاح الأبيض "سكين"، على إثر مقاومته له أثناء ارتكاب جناية السرقة فحدثت الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التى أودت بحياته قاصدا من ذلك قتله كون المجنى عليه طفلا، كما أسندت النيابة للمتهم تهمة سرقة المنقولات الخاصة بالمجنى عليه مصطفى أبو بكر عبد الفتاح محمد.


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