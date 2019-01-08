» 2 فبراير الحكم علي رائد شرطة وآخرين بقضية رشوة المطار

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رشوة المطار

قررت الدائرة الخامسة شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، حجز محاكمة رائد شرطة مدير أمن مركز العمليات الخاصة بمطار القاهرة الجوى و6 آخرين لاتهامهم بطلب مبلغ من المال على سبيل الرشوة فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة المطار" لجلسة 2 فبراير المقبل للنطق بالحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار سرور محمد محمد، وعضوية كلا من المستشار أحمد لينين أبو المجد، والمستشار محمد مصطفى عبيد.

ووجهت النيابة للمتهمين من الثانى حتى الخامسة تهمة التوسط فى جريمة الرشوة، كما نسبت النيابة للمتهمين السادس والسابع تقديم رشوة لموظف عمومى للإخلال بواجبات وظيفته أن قدما للمتهم الأول بواسطة المتهم الثانى مبلغ 15 ألف جنيه على سبيل الرشوة.

وكانت نيابة شرق القاهرة الكلية بإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول أحالت المتهمين وهم "محمد. أ" رائد شرطة و"تامر. ح" صيدلى و"إيهاب. ف" مدير إدارى بصيدلية و"عماد. س" مدير إدارى بصيدلية و"نرمين. أ" موظفة بإدارة تأمين الركاب بالمطار "هاربة"، و"جورج. ا" موظف بمكتب عقارات أرمانى الجنسية من أصل سورى "هارب"، والباقين محبوسين على ذمة القضية.

تفاصيل الواقعة تعود إلى أول فبراير 2018 حيث طلب المتهم الأول بصفته موظفا عاما عطية للإخلال بواجبات وظيفته أن طلب من المتهم الثانى وأخذ من المتهمين السادس والسابع بواسطة المتهم الثانى مبلغ 15 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل تمريره حقيبة عقاقير دوائية إلى داخل الدائرة الجمركية وتسليمها للمتهم الثانى بصالة السفر دون أن يتم تفتيش تلك الحقيبة.

 


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