  • الثلاثاء 08 يناير 2019
  • بتوقيت مصر05:20 م
بحث متقدم
اتحاد الكرة

تعرف على مصير الدوري بعد تنظيم أمم إفريقيا

الاهلى

بث مباشر.. مباراة الأهلي وسموحة

أردوغان

أردوغان يرفض لقاء مسئول أمريكي بارز والأخير يغادر تركيا

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة

بي ان سبورت

«bein sport» تعلن وقف بثها في مصر

وزير التعليم

«التعليم» تحقق في مصرع طفلة أسفل عجلات أتوبيس مدرستها

الأرصاد تحذر: أمطار شديدة خلال 48 ساعة

«الأرصاد»: طقس شديد البرودة وسقوط أمطار غدًا

الدكتور مصطفى مدبولي

«مدبولي» للمسئولين: استغلوا استضافة أمم أفريقيا

البورصة

البورصة تربح 4 مليارات جنيه

حاتم زكريا يدلى بشهادته بمحاكمة "قلاش"

انسحابات متتالية من اجتماع «الصحفيين» لمناقشة «لائحة الجزاءات»

تأجيل محاكمة المتهمين بلجان المقاومة الشعبية بكرادسة

قضايا وحوادث

تاجيل
ارشيفية

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

الأربعاء.. محاكمة المتهمين بلجان المقاومة الشعبية بكرداسة

#

غدا محاكمة 70 متهما بتشكيل "المقاومة الشعبية"

#

تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى

#

بدء محاكمة المتهمين بلجنة المقاومة الشعبية بكرداسة

المقاومة الشعبية

تأجيل

الجنايات

 أجلت محكمة جنايات  القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة"، لجلسة 3 فبراير وذلك لاستكمال مرافعة الدفاع.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الاحمداوى وأسامة عبد الظاهر وأمانة سر أحمد رضا.

كانت النيابة العامة أسندت  للمتهمين وعددهم سبعين متهماً، اتهامات تأسيس و إدارة عصابة "لجنة المقاومة الشعيبة بناهيا وكرداسة) اانشأت على خلاف أحكام الدستور و القوانين كان الغرض منها الدعوة الى تعطيل أحكام الدستور و القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وقد كان الإرهاب واستخدام العنف الوسيلة المستخدمة في تحقيق أغراض تلك الجماعة ، وقتل ثلالة مجني عليهم من بينهم أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني ، وحيازة أسلحة نارية مششخنة وذخيرة ، وحيازىة مفرقاتTNT   وإعانة على لفرار من وجه القضاء و استعمال القوة و العنف ضد موظفين عموميين.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشيخان يفسران لماذا ظهر الإسلاميون في مصر!

محمود سلطان

اتركوا الإعلام للشمس

فراج إسماعيل

أهلها في رباط

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة مئوية السادات(2-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» ارتفاع عدد مصابي انفجار «غلّاية» مستشفى جامعة المنصورة
» بيان سعودي عاجل يحذر المواطنين من تناول هذه الوجبة
» سيدة تسلم إمام مسجد طفلًا حديث الولادة مذبوحًا وتهرب
» 2 فبراير الحكم علي رائد شرطة وآخرين بقضية رشوة المطار
» غدا محاكمة خفير بتهمة قتل طفل لسرقته
» أول تعليق من «الجبلاية» على الفوز بتنظيم كأس الأمم
» رسميًا.. مصر تفوز بتنظيم كأس الأمم الأفريقية 2019
» «الداخلية» ترقى رتبة الشهيد محمود عبد العظيم أبو طالب لرائد
» "كاف" يعلن البلد المنظم لأمم أفريقيا 2019
» إيران تحذف 4 أصفار من عملتها لمواجهة التراجع
» الزمالك يعدل عقد "كهربا" بعد العودة من المغرب

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة سوريا للجامعة العربية؟

  • عشاء

    06:43 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    14:55

  • مغرب

    17:13

  • عشاء

    18:43

من الى
دار القضاء العالي
أكل بالمجان
الاخوان
أطباء (أرشيفية)
فواتير الكهرباء