تأجيل محاكمة المتهمين بلجان المقاومة الشعبية بكرادسة

08 يناير 2019 - 04:37 م

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة"، لجلسة 3 فبراير وذلك لاستكمال مرافعة الدفاع.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الاحمداوى وأسامة عبد الظاهر وأمانة سر أحمد رضا.

كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين وعددهم سبعين متهماً، اتهامات تأسيس و إدارة عصابة "لجنة المقاومة الشعيبة بناهيا وكرداسة) اانشأت على خلاف أحكام الدستور و القوانين كان الغرض منها الدعوة الى تعطيل أحكام الدستور و القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وقد كان الإرهاب واستخدام العنف الوسيلة المستخدمة في تحقيق أغراض تلك الجماعة ، وقتل ثلالة مجني عليهم من بينهم أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني ، وحيازة أسلحة نارية مششخنة وذخيرة ، وحيازىة مفرقاتTNT وإعانة على لفرار من وجه القضاء و استعمال القوة و العنف ضد موظفين عموميين.