«التعليم» تحقق في مصرع طفلة أسفل عجلات أتوبيس مدرستها

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قرر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، التحقيق الفوري في الحادث المؤسف لوفاة الطفلة مليكة أحمد صبحى بمرحلة رياض الأطفال، بمدرسة الرضوي الحديثة الخاصة التابعة لإدارة أكتوبر التعليمية.

ونعى شوقي، الطفلة، وقدم خالص التعازي والمواساة لأسرتها، راجيًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويلهم أهلها الصبر والسلوان.

كما تم الدفع بلجنة من الوزارة للوقوف على أسباب وقوع الحادث، وتؤكد الوزارة على أنه «لا تهاون في حق الطفلة المتوفاة فور استكمال التحقيقات ومحاسبة المهملين فور ثبوت ذلك، حيث يعاقب كل من أخطأ، لأن حياة أطفالنا وسلامتهم مهمتنا الأساسية».

جدير بالذكر أن ولي أمر التلميذة أكد وفاة نجلته دهسا أسفل عجلات الأتوبيس المدرسي، مطالبا بالحصول على حق نجلته وإحالة المسؤولين عن الحادث للتحقيق.



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