البورصة تربح 4 مليارات جنيه

08 يناير 2019 - 04:24 م

سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات، اليوم الثلاثاء، مدعومة بعمليات شراء من المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية على الأسهم القيادية في قطاعات الصناعة والاستثمار والخدمات المالية.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 4 مليارات جنيه عند الإغلاق، ليصل إلى 59. 764 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 23. 1 مليار جنيه، مع إضافة تعاملات سوقي الصفقات والمتعاملين الرئيسيين.

وأنهى مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» تعاملات اليوم على ارتفاع نسبته 45. 0%، ليصل إلى 7. 13402 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» بنسبة 11. 0% مسجلا 1. 688 نقطة، وامتدت المكاسب إلى مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقاً ليغلق مرتفعاً بنسبة 13. 0%، مسجلاً 06. 1724 نقطة.



