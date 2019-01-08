» سيدة تسلم إمام مسجد طفلًا حديث الولادة مذبوحًا وتهرب

08 يناير 2019 - 04:02 م

تكثف الأجهزة الأمنية بالدقهلية، مجهوداتها؛ للبحث عن سيدة قامت بتسليم جثة مولود لإمام مسجد للصلاة عليها، وتبين أنه مذبوح من الرقبة.

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من إمام مسجد بمدينة بلقاس المأمور المركز، يفيد بحضور سيدة لإمام المسجد تطلب منه تكفين والصلاة على طفل حديث الولادة، فطلب منها الإمام الانتظار لحين أن يفرغ من الصلاة، وبعد انتهاء الصلاة وجد كيس أسود متروك داخل المسجد، وبفحصه تبين أنه طفل حديث الولادة متوفى.

وعلى الفور انتقل رئيس مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبسؤال إمام المسجد أدلى بأوصاف السيدة وأشار إلى أنها كانت برفقتها فتاة أخرى صغيرة، وفحص الكيس الأسود تبين أن هناك جرح بالرقبة " ذبح" مما يشير إلى وجود شبهة جنائية.

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد أحمد شوقى رئيس مباحث المديرية، والمقدم محمد فتحى، رئيس فرع البحث، ورئيس مباحث المركز، للوصول إلى السيدة، وتم إخطار النيابة العامة بالواقعة أمرت بتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، وتبين أن الطفل مولود منذ ثلاثة أيام.