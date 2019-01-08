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12 يناير الحكم على متهم بحرق نقطة شرطة البراجيل

قضايا وحوادث

متهم
متهم

شيماء السيد

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شرطة

تأجيل

محاكمة متهم

البراجيل

حجزت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، إعادة إجراءات محاكمة المتهم رضا زينهم عبد الستار، والصادر ضده حكمًا غيابيًا بالسجن المشدد 5 سنوات فى القضية المقيدة برقم 5320 لسنة 2014 جنايات مركز أوسيم والمعروفة بـ "حرق نقطة شرطة البراجيل"، أسفرت عن مقتل المجند حسام عاشور أحمد من قوات الأمن‏ أثناء مشاركته فى تأمين النقطة، لـجلسة 12 يناير الجارى للنطق بالحكم.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ووليد رشاد.

ووجهت النيابة للمتهم وآخرين تهم الانضمام لجماعة إرهابية والتحريض على القتل مما تسبب فى مقتل مجند ومحاولة اقتحام قسم شرطة أوسيم والشروع فى القتل بالإضافة إلى تهمة إمداد جماعات قتالية بالسلاح.


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