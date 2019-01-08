احذر فتح الهاتف فور الاستيقاظ

08 يناير 2019 - 02:32 م

حذر باحثون من خطر فتح الهاتف فور الاستيقاظ من النوم على المخ، لأن في هذا الأمر ضرر كبير على المخ، بحسب الباحثة وخبيرة الصحة تشيلسي بوتينجر التي درست حوالي 95 ألف شخص لمدة ثلاث سنوات بهدف معرفة الآثار النفسية والعقلية لهذه العادة.

ووجدت الخبيرة، وهي طالبة دكتوراه في علم النفس وعلم الأعصاب أن هذه العادة تزيد بشدة من التوتر، وعلى المدى الطويل يمكن أن تؤدي إلى الشعور بجنون العظمة والخوف والغضب.

وقالت الباحثة إن الشخص عندما يستيقظ من النوم ينتقل دماغه من موجة "دلتا" (في مخطط كهربية الدماغ تشير إلى مرحلة النوم العميق) إلى "ثيتا".

والأخيرة تفصل بين النوم ومرحلة الاستيقاظ التام، وهي فترة قصيرة يتهيأ فيها الدماغ لبدء يوم جديد، وتلعب دورًا مهمًا في تحسين عملية الإبداع والقدرة على حل المشكلات.

وما يحدث هو أننا عندما نتصفح هواتفنا بعد الاستيقاظ مباشرة، يتجاوز الدماغ هذه المرحلة الفاصلة ويصل مباشرة إلى موجة "بيتا" التي تحدث عندما يكون المخ بحالة نشاط تام ويكون القلق في أوجه.

وحذرت الباحثة من أن هذا الأمر يؤثر سلبا على البنية الفيزيائية للدماغ، وعلى أداء الشخص وعلى صحته بشكل عام.

وأشارت أيضًا إلى أن ما تحتويه المعلومات الواردة فيما يتم الاطلاع عليه في الهاتف بعد الاستيقاظ يؤثر على مزاج الشخص بقية اليوم.