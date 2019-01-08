7 مارس.. الحكم فى إعادة محاكمة متهم بخلية الصواريخ

08 يناير 2019 - 02:01 م

حجزت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، إعادة محاكمة متهم بـ "خلية الصواريخ" لاتهامهم بإنشاء خلية إرهابية وارتكاب أعمال عنف، لـ 7 مارس للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار والسعيد محمود، وسكرتارية محمد السعيد.

وأسندت النيابة العامة للمتهم وآخرين تم الحكم عليهم عدة تهم منها إدارة جماعة على خلاف القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وحيازة أسلحة غير مرخصة، وقنابل ومتفجرات، كما شاركوا فى الشروع فى قتل أحد الأشخاص