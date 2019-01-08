تعرف على موقع مصر بين الدول الأكثر خطورة على النساء

08 يناير 2019 - 01:19 م

كشف تقرير من مؤسسة طومسون رويترز عن ترتيب الدول الأكثر خطورة علي النساء.

ويظهر التقرير الذي يصدر منذ نحو 7 سنوات بعد تقديمه تصنيفًا للدول العشر الأكثر خطورة على النساء في العالم، ويعتمد فيه على عدد من المحاور الرئيسية لتقديم التصنيف الدولي سنويًا، ويبين عوامل بينها العنف الجنسي والقدرة الاقتصادية والتمييز العنصري والعبودية المنزلية والعمل القسري والصحة العامة.

وجاءت الهند في الدول الأكثر خطورة بسبب تعرض النساء للعنف الجنسي والمضايقات بجانب تأثير الممارسات الثقافية والقبلية والتقليدية على النساء والأطفال، إضافة إلى تعرضهن لخطر الاتجار والعمل القسري والعبودية الجنسية، فيما جاءت أفغانستان في المركز الثاني بعدما ارتفعت فيها نسبة إصابة النساء بالأمراض المزمنة بينها ضعف الإبصار والإصابة بالعديد من الأمراض.

وحسبما ذكر التقرير السنوي الصادر عن عام 2018، شغلت الهند الدولة الأكثر خطورة على النساء تبعتها أفغانستان ثم سوريا وتلتها الصومال، واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الخامسة وأعقبها باكستان ثم الكونجو وجاءت اليمن في المرتبة الثامنة والنيجر في المرتبة التاسعة، فيما جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة العاشرة.

وفي ذات السياق شغلت مصر المرتبة رقم 22 في الدول الأكثر خطورة، فيما شغلت روسيا المرتبة الـ10، وتركيا في المركز الـ15 وإسرائيل شغلت المرتبة رقم 18، وفقا للدراسة التي أجراها موقع Atlasandboot ، جاءت سوريا في المركز الأول وتبعتها أفغانستان والعراق والصومال واليمن وليبيا.