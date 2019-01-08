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رسميًا.. مصر تفوز بتنظيم كأس الأمم الأفريقية 2019

الرياضة

جدول مباريات كأس الأمم الإفريقية للشباب بزامبيا
جدول مباريات كأس الأمم الإفريقية للشباب بزامبيا

متابعات - الدويني فولي

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رسميًا.. دولة وحيدة تنافس مصر على استضافة أمم أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، الثلاثاء، اختيار مصر لتنظيم نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2019، بعد سحب التنظيم من الكاميرون بسبب عدم جاهزيتها.

واجتمعت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي، اليوم، في العاصمة السنغالية دكار، لاختيار البلد المستضيف لـ"الكان"، الذي يشارك فيه 24 منتخبًا.

وكان على طاولة الاجتماع بلدان مرشحان، هما مصر وجنوب أفريقيا، حيث جرت زيارة الدولتين، في وقت سابق من الشهر الماضي، للوقوف على جاهتزيتهما.

وكان "كاف" أعلن، الإثنين، تقديم موعد اجتماع لجنته التنفيذية إلى الثلاثاء بدلاً من الأربعاء.

وكشف رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، هاني أبو ريدة، في ديسمبر، أنه تم تحديد 8 ملاعب لاستضافة مباريات البطولة، إلى جانب ملاعب التدريبات، موضحا أن مصر تقدمت بالملف بعد التشاور مع الدول العربية الأعضاء في الكونفدرالية الأفريقية، والحصول على دعمها وموافقتها.

يشار إلى أن مصر استضافت البطولة القارية الأهم على مستوى المنتخبات 4 مرات آخرها عام 2006، مما يعني أن استضافة العام الحالي ستكون الخامسة، وهو رقم قياسي لم تحققه أي دولة أفريقية.

أما جنوب أفريقيا فاستضافت نسختي أمم أفريقيا 1996 (بدلاً من كينيا بعدما امتنعت الأخيرة عن ذلك بسبب صعوبات مالية) و2013 (بدلاً من ليبيا).

وفي نوفمبر الماضي، قرر الاتحاد الأفريقي للكرة سحب تنظيم نهائيات "العرس الأفريقي" من الكاميرون، بعدما خلصت تقاريره إلى أن الدولة غير مستعدة لاستضافة "الكان"، بسبب تأخر إنجاز البنى التحتية والملاعب ومخاوف من الوضع الأمني.

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