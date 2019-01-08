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اختناق 16 شخصًا إثر حريق في "سكن طالبات" بأسيوط

قضايا وحوادث

مدينة طالبات جامعة بورسعيد
مدينة طالبات جامعة بورسعيد

متابعات - الدويني فولي

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أصيب 16 شخصًا باختناقات بينهم 3 أطفال وضابط و2 أمناء شرطة و10 آخرين جراء اندلاع نيران بمطبخ سكن طالبات جمعية الشابات المسلمات بحي غرب أسيوط.

 كان قد تلقى اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق بسكن طالبات جمعية الشابات المسلمات ووجود حضانة للأطفال بالمبني.

وعلى الفور انتقل اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط واللواء جمال شكر مدير الأمن وقوات الحماية المدنية والإسعاف وتمت السيطرة على الحريق.

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