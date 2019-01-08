تجديد حبس نقيب الصيادلة 15 يومًا بتهمة ضرب صيدلي

08 يناير 2019 - 12:10 م

قرر قاضى المعارضات بمحكمة عابدين، تجديد حبس محيى عبيد نقيب الصيادلة 15 يومًا على ذمة التحقيق، بتهمة التعدي على صيدلي بالضرب.

وصل المتهم تحت حراسة أمنية، وتم إيداعه حجز المحكمة.

وكانت نيابة وسط القاهرة بإشراف أيمن بدوى المحامى العام أمرت بحبس محيي عبيد نقيب الصيادلة 4 أيام على ذمة التحقيق في اتهامه بواقعة التعدي على صيدلي بالضرب إثر نزاع على مجلس النقابة في أكتوبر الماضي.

وقضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة برئاسة المستشار فتحي توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، فى ديسمبر الماضي بقبول الدعاوى المقامة من يحيى ذكي عبد اللطيف، وتطالب بوقف تنفيذ قرار باب الترشح لانتخابات نقابة الصيادلة أول ديسمبر 2018، ووقف تنفيذ قرار إعادة دعوى الجمعية العمومية العادية للنقابة للانعقاد بتاريخ 18 ديسمبر 2018.

وقضت المحكمة بوقف الجمعية العمومية التي عقدها نقيب الصيادلة الموقوف فى 14 مايو الماضي، وقبول القرارات الصادرة من الجمعية العمومية الثانية، ومن أهم قراراتها وقف المدعو محيي عبيد عن عمله نقيبا للصيادلة.

كانت نيابة قصر النيل أمرت سابقا بحبس فرد أمن نقابة الصيادلة بتهمة الاعتداء بالضرب على الصحفيين ما أدى لإصابة عدد منهم.