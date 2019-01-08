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علماء ينسبون نظريات آينشتاين للهندوس القدماء

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علماء هنود ينسبون نظريات آينشتاين للهندوس
علماء هنود ينسبون نظريات آينشتاين للهندوس

متابعات- أمينة عبد العال

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نسب علماء هنود نظريات علمية كبرى لألبرت آينشتاين وإسحق نيوتن ومنها بحوث الخلايا الجذعية إلى الهندوس القدماء، وذلك في مؤتمر علمي رسمي.

وتعد الأساطير الهندوسية والنظريات الدينية جزءًا أساسيًا من أجندة المؤتمر العلمي الهندي، حسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

وحضر المؤتمر العلمي الهندي رقم 106 رئيس وزراء البلاد، ناريندرا مودي.

وذكرت «بي بي سي» أن تلك التصريحات مثيرة للسخرية في مطلع عام 2019.

واستشهد رئيس جامعة في جنوب الهند بنص هندوسي قديم، كدليل على اكتشاف أبحاث الخلايا الجذعية في الهند منذ آلاف السنين.

وقال ناغشوار راو، نائب رئيس جامعة أندرا، إن ملكاً شيطانياً من الملحمة الدينية الهندوسية، رامايانا، لديه 24 نوعاً من الطائرات وشبكة من مدارج الهبوط.

وقال عالم آخر من جامعة بولاية تاميل نادو الجنوبية في المؤتمر إن إسحق نيوتن وألبرت آينشتاين كانا مخطئين وإن موجات الجاذبية يجب أن تعاد تسميتها «نارندرا مودي ويفز».

وأعربت جمعية المؤتمر العلمي الهندي عن قلقها إزاء قيام أشخاص مسئولين بترويج آراء من هذا القبيل حتى وإن كانوا يؤمنون بنصوص دينية، في انتقاد لهذه الآراء.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن بريمندو بي ماثور، الأمين العام لجمعية المؤتمر العلمي الهندية قوله: «إننا لا نوافق على وجهات نظرهم ونبعد أنفسنا عن تعليقاتهم. وهذا أمر مؤسف. هناك قلق كبير حول مثل هذه التصريحات من قبل أشخاص مسئولين».


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