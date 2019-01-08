الأرصاد تحذر من موجة صقيع على بعض المناطق

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متابعات - الدويني فولي

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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم، عبر موقعها الرسمي، محذرة من أنه يسود طقس بارد على شمال البلاد حتى القاهرة، مائل للبرودة على شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد.

وأضافت أنه تنشط رياح شمالية غربية على شمال البلاد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية ويزيد من الإحساس ببرودة الطقس واضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة.

وجاءت درجات الحرارة حسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية كالتالي:





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