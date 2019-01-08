  • الثلاثاء 08 يناير 2019
  • بتوقيت مصر10:29 ص
بحث متقدم
رامي مالك

هل يتفوق "مالك" على عمر الشريف ويفوز بالأوسكار؟

الأرصاد

الأرصاد تحذر من موجة صقيع على بعض المناطق

الشهيد مصطفي عبيد

شقيق الضابط "عبيد" يكشف مفاجأة عن استشهاده

بث مباشر.. مباراة الأهلي وسموحة

الأهلى يسعى لعبور "الموج الأزرق" بالدورى

الدولار

أسعار الدولار اليوم فى البنوك

صلاح وميسي و رونالدو

مفاجأة .. القيمة التسويقية لصلاح أغلى من ميسي ورونالدو

كوبري دسوق

موظف ينتحر بكفر الشيخ ويترك عدد من الرسائل الصادمة

أرشيفية

صدمة في قضية عين شمس: الأب اغتصب طفلتيه قبل قتل إحداهن

إبراهيم

ياسر إبراهيم: نعم أسأت للأهلي في فيديو قديم وهذا ما قصدته حينها

عبدالله السعيد

عبدالله السعيد ينتقل من "بيراميدز" إلى الزمالك

شقيق الضابط "عبيد" يكشف مفاجأة عن استشهاده

آخر الأخبار

الشهيد مصطفي عبيد
الشهيد مصطفي عبيد

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

هذا ما قاله والد الشهيد مصطفى عبيد عن ابنه

#

آخر شيء طلبه الضابط مصطفى عبيد قبل استشهاده

#

فنان شهير يكشف مفاجأة عن "الوسط الفني"

#

صلاح يفاجيء ليفربول بطلب صادم

الشهيد

مفرقعات

مصطفي عبيد

كشف محمود عبيد شقيق الضابط الشهيد مصطفى عبيد مفاجأة عن طبيعة عمله وعن كيفية تعامله مع العبوات الناسفة.

وأعلن شقيق الشهيد، في لقاء ببرنامج "رأي عام" مع الإعلامي عمرو عبد الحميد المذاع عبر فضائية "TeN ": "مصطفى كان لا يبلغنا بأي مأموريات ينزل بها، وكان يخبي على أبونا ويقولنا أنا بعمل أعمال مكتبية، ومش بنزل، وبعدها فوجئنا بنزوله لتفكيك المفرقعات، وقالنا مكنش ينفع أقول لبابا عشان مايخفش عليه".

وأكدت زوجة الشهيد، أنها لم تبلغ أولاد الشهيد بوفاته، وأنهما غير مستوعبين حتى الآن رحيل والدهم، مضيفة: "بقولهم دايمًا بابا في مكان أحسن وهو شايفنا".

واستُشهد الرائد مصطفى عبيد، من إدارة المفرقعات، أثناء قيامه بواجبه بفحص حقيبة وجدت بجوار كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبو سيفين بعزبة الهجانة في مدينة نصر، وتبين أن بها عبوة ناسفة وانفجرت ما أدى إلى استشهاده.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الفتنة" بين الشيخين.. مدخل لفهم الإسلاميين الجدد!

محمود سلطان

اتركوا الإعلام للشمس

فراج إسماعيل

إنهم لا يهرولون عبثاً

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة مئوية السادات(2-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» رولا تفاجئ شقيقتها "هيفاء وهبي" بطلب غريب على الهواء
» المرور تعلن الطوارئ تحسبًا لسقوط الأمطار
» الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا لاتحاد طنجة
» ارتفاع سعر جرام الذهب 3 جنيهات
» حقيقية إصابة الفنان أحمد زاهر بالشلل المؤقت
» تعرف على سر فصل "حمدي غيث" من المسرح والصدفة التي أعادته
» شاهد .. فيفي عبده في موقع محرج ومذيعة MBC تنفجر ضحكا
» تعرف على الاسم الحقيقي لفيلم "الكيت كات" الذي منعته الرقابة
» كشف غموض مقتل مسن بمنطقة العجوزة: الشذوذ الجنسي وراء الجريمة
» صدمة في قضية عين شمس: الأب اغتصب طفلتيه قبل قتل إحداهن
» الشحات سجل في الزمالك 3 أهداف وهو فقير .. الآن كم سيسجل فيك؟

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة سوريا للجامعة العربية؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    14:55

  • مغرب

    17:13

  • عشاء

    18:43

من الى
دار القضاء العالي
أكل بالمجان
الاخوان
أطباء (أرشيفية)
فواتير الكهرباء