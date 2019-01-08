وفاة شخص وإصابة آخرين فى حريق بناقلة نفط بهونج كونج

08 يناير 2019 - 09:27 ص

تسبب حريق في ناقلة نفط في مصرع أحد أفراد طاقم الناقلة وإصابة آخرين.

في سياق متصل تم إنقاذ 21 آخرين على الأقل إثر اندلاع النيران بالناقلة أثناء مرورها بالمياه الجنوبية لهونج كونج.

أعلنت ذلك شرطة هونج كونج اليوم الثلاثاء، ونقلت شبكة "يورونيوز" الأوروبية عن متحدثة باسم الشرطة قولها إنه تم إنقاذ 21 شخصًا على الأقل، بينما جهود الإغاثة جارية لمحاولة إنقاذ باقي أفراد الناقلة.

ولم تكشف الشرطة عن أسم الناقلة أو حجمها، إلا أن الصور التي نشرتها على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أظهرت تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان الأسود من جسم الناقلة.

كان شهود عيان قد أفادوا بسماع دوي انفجار تسبب في اهتزاز النوافذ على بعد عدة كيلومترات من موقع الناقلة.