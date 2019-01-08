مفاجأة .. القيمة التسويقية لصلاح أغلى من ميسي ورونالدو

وتصدر الشاب الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، القائمة حيث بلغت قيمته 218.5 مليون يورو، بفارق 18.2 مليون يورو عن أقرب ملاحقيه هاري كين مهاجم توتنهام الذي يحتل وصافة الترتيب.

وتصدر الشاب الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، القائمة حيث بلغت قيمته 218.5 مليون يورو، بفارق 18.2 مليون يورو عن أقرب ملاحقيه هاري كين مهاجم توتنهام الذي يحتل وصافة الترتيب.

واحتل صلاح المركز الخامس بقيمة 184.3 مليون يورو، متفوقًا على عدة نجوم آخرين مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الذي احتل المركز السابع، والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس في المركز الـ19.

واحتل صلاح المركز الخامس بقيمة 184.3 مليون يورو، متفوقًا على عدة نجوم آخرين مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الذي احتل المركز السابع، والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس في المركز الـ19.