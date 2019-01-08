مفاجأة .. القيمة التسويقية لصلاح أغلى من ميسي ورونالدو

تفوق نجمنا المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول على الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو في قائمة أغلى لاعبي العالم وفق دراسة أجراها مرصد "CIES" أمس الاثنين.
وتصدر الشاب الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، القائمة حيث بلغت قيمته 218.5 مليون يورو، بفارق 18.2 مليون يورو عن أقرب ملاحقيه هاري كين مهاجم توتنهام الذي يحتل وصافة الترتيب.
واحتل صلاح المركز الخامس بقيمة 184.3 مليون يورو، متفوقًا على عدة نجوم آخرين مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الذي احتل المركز السابع، والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس في المركز الـ19.
وظهر في قائمة اللاعبين الذين تجاوزت قيمتهم 100 مليون يورو: 16 لاعبا من الدوري الإنجليزي، خمسة من الدوري الإسباني، ثلاثة من الدوري الإيطالي، اثنان من الدوري الفرنسي، ولاعبا وحيدا من الدوري الألماني.
ونستعرض في السطور التالية قائمة أغلى 20 لاعبًا:
1- الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) - 218.5 مليون يورو.
2- الإنجليزي هاري كين (توتنهام) - 200.3 مليون يورو.
3- البرازيلي نيمار (باريس سان جيرمان) - 197.1 مليون يورو.
4- الإنجليزي رحيم ستيرلنج (مانشستر سيتي) - 185.8 مليون يورو.
5- المصري محمد صلاح (ليفربول) - 184.3 مليون يورو.
6- الأرجنتيني باولو ديبالا (يوفنتوس) - 171.9 مليون يورو.
7- الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة) - 171.2 مليون يورو.
8- البلجيكي روميلو لوكاكو (مانشستر يونايتد) - 162 مليون يورو.
9- البرازيلي فيليب كوتينيو (برشلونة) - 157 مليون يورو.
10- الألماني ليروي ساني (مانشستر سيتي) - 156.1 مليون يورو.
11- الفرنسي أنطوان جريزمان (أتلتيكو مدريد) - 155.2 مليون يورو.
12- الإنجليزي ديلي آلي (توتنهام) - 150.2 مليون يورو.
13- البرازيلي روبرتو فيرمينو (ليفربول) - 145.6 مليون يورو.
14- السنغالي ساديو ماني (ليفربول) - 137.4 مليون يورو.
15- البرازيلي جابرييل خيسوس (مانشستر سيتي) - 134.6 مليون يورو.
16- البرتغالي بيرناردو سيلفا (مانشستر سيتي) - 133.2 مليون يورو.
17- الفرنسي بول بوجبا (مانشستر يونايتد) - 130.3 مليون يورو.
18- البلجيكي إدين هازارد (تشيلسي) - 129 مليون يورو.
19- البرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) - 127.2 مليون يورو.
20- الفرنسي عثمان ديمبيلي (برشلونة) - 120.3 مليون يورو.