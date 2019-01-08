» شاهد .. فيفي عبده في موقع محرج ومذيعة MBC تنفجر ضحكا

أحمد عادل شعبان
دخلت مذيعة برنامج "تخاريف" المذاع على فضائية "MBC" في نوبة ضحك هيستيرية بسبب فشل الراقصة فيفي عبده في استيعاب قواعد البرنامج .
وفي البرنامج فقرة تسمى "ساعة الرمل" حيث تقوم المذيعة بسؤال الضيف عدة أسئلة وفي الغالب يفوز أو يخسر.
فقالت المذيعة لـ"فيفي عبده" : "أنتِ تعادلتِ مع ساعة الرمل" ، فسألتها "فيفي": "يعني ايه؟ .. مش فاهمة جملتك؟" .. لترد المذيعة مندهشة: "ساعة الرمل يا فوفة تعادلتي معها" .. لترد: "فين الرمل دا؟ اللي هناك دا"؟ وأشارت إلى الديكور .. لتدخل مذيعة البرنامج في نوبة ضحك شديدة.
الفيديو:
View this post on Instagram
فصلت عليها ?????????? . فيفي تعبر عن مخي طول الاسبوع?? . . I don’t own this video @mbc1 #فيفي_عبده #تيم_وفاء #وفاء_الكيلاني #تخاريف #تيم_حسن #taimhasan #Alhayba #الهيبة #الهيبة3 #الهيبة3 #الهيبة_الحصاد #الهيبة2 #الهيبة_العودة #الهيبة2 #الهيبة_دارنا #جبل_شيخ_الجبل #ملك_الدراما_العربية #جنتل_الشاشة_العربية #الخارق_الحارق_المتفجر #رمضان2019 #رمضان_2019.
ظهر12:06 م
فجر
05:31
شروق
06:59
ظهر
12:06
عصر
14:55
مغرب
17:13
عشاء
18:43