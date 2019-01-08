» تعرف على الاسم الحقيقي لفيلم "الكيت كات" الذي منعته الرقابة

08 يناير 2019 - 07:42 ص

كشف المخرج داوود عبد السيد مفاجأة كبيرة عن فيلم "الكيت كات" الذي كتب قصته الروائي الراحل "إبراهيم أصلان" تحت عنوان "مالك الحزين".



وقال "عبد السيد" - في تصريحات صحفية - إن فيلم "الكيت كات" منقول عن رواية "مالك الحزين" التي كتبها "أصلان" ، مؤكدًا أنه كتب لها السيناريو وأدخل العديد من التعديلات والشخصيات مضيفًا: "إبراهيم أصلان لم يعترض على تعديلاتي" حسب موقع "مصراوي".



وأضاف: "الفيلم لم يكن اسمه (الكيت كات) ولكن كان اسمه (عرايا على الطريق) ، وهو الاسم الذي اخترته لولا أن الرقابة اعترضت عليه لعدم فهمها طبيعة علاقته بالفيلم ، وكنت أقصد من الاسم أبطال الفيلم الذي قام الشيخ حسني بتعريتهم في مايكرفون الجامع" حسب قوله.



وحلت أمس الذكرى السابعة لرحيل الروائي المبدع إبراهيم أصلان والذي رحل عن دنيانا عام 2012.



