» الشحات سجل في الزمالك 3 أهداف وهو فقير .. الآن كم سيسجل فيك؟

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حسين الشحات

سخر سيد عبد الحفيظ - مدير الكرة بالنادي الأهلي - من تصريحات رئيس نادي آخر - رفض أن يسميه - والتي هاجم فيها حسين الشحات المنضم حديثًا للقلعة الحمراء.

وكان رئيس الزمالك قال في مؤتمر صحفي: "جايبين لاعب مكسح واسمه الشحات بـ160 مليون جنيه .. فين الدولة".

وقال "عبد الحفيظ" في تصريحات لقناة "الأهلي": "أنت بتسخر من اسمه وبتقول عليه (شحات) .. طب تخيل وهو شحات جاب في فريقك 3 أهداف .. دلوقت ربنا كرمه وبقى غني .. هيجيب فيك كام جون".

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