ياسر إبراهيم: نعم أسأت للأهلي في فيديو قديم وهذا ما قصدته حينها

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ياسر ابراهيم

اعتراف ياسر إبراهيم - اللاعب المنضم حديثا للنادي الأهلي - بإساءته في فيديو سابق للقلعة الحمراء بأحد البرامج الرياضية.

وقال "إبراهيم" لـ"أون سبورت": "الفيديو صحيح .. نعم ظهرت مع الكابتن كريم حسن شحاتة وتفوهت بهذا الكلام لكن تصريحاتي أسيء فهمها".

وأضاف: "كنت أتحدث عن الفترة التي كنت ألعب فيها في ناشئي نادي المنصورة تحت 13 سنة ، ولم أتكلم عن الفريق الأول".

وأردف: "بعد هذه التصريحات انتقلت للزمالك وتعرضت للإصابة فاستغنى عني النادي ولم يقدرني".

وكان "إبراهيم" ظهر في فيديو قديم يقول فيه إنه أصبح يكره النادي الأهلي بسبب أن الحكام كانوا ينحازون له في جميع المباريات التي يلعبها ضد فريقه السابق المنصورة ، مؤكدًا أن كرهه للأهلي جعله يحب الزمالك.

وانتقل - قبل ساعات - ياسر إبراهيم إلى الأهلي مقابل 30 مليون جنيه بالإضافة لإعارة عمرو بركات لسموحة لمدة عام ونصف.

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