» ياسر إبراهيم يوجه رسالة مؤثرة لجماهير الأهلي

08 يناير 2019 - 01:40 ص

وجه ياسر إبراهيم، لاعب نادي الأهلي، الشكر إلى جماهير القلعة الحمراء التي دعمت ورحبت بصفقة انضمامه للفريق، مبديًا سعادته وحماسه الشديد لتحقيق الانتصارات لإسعادها ورد جميلها.



وأوضح في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، الاثنين، أنه يقدر جيدًا قيمة جماهير الأهلي، ويدرك عظمتها، ودورها في مساندة اللاعبين للفوز بالبطولات، متمنيًا أن تستمر في دعمها للفريق.

