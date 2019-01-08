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في الضفة الغربية..

انفجار عبوة ناسفة خارج قاعدة للشرطة الإسرائيلية

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إطلاق نار على سيارة إسرائيلية شمال الضفة الغربية
إطلاق نار على سيارة إسرائيلية شمال الضفة الغربية

المصريون ووكالات

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انفجرت عبوة ناسفة، مساء أمس الاثنين، خارج قاعدة لشرطة الحدود الإسرائيلية في أبو ديس في الضفة الغربية.
وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست التي اوردت النبأ أنه لم يتم الإبلاغ عن أي خسائر بشرية أو مادية.
وقالت الصحيفة إن شرطة الحدود تبحث حاليًا عن المشتبه بهم.
يشار إلى أن القوات الأسرائيلية والمستوطنين في الضفة الغربية يتعرضون لهجمات طعن أو دهس أو اطلاق نار من جانب فلسطينيين.
ويعود أخر هجومين ضد الإسرائيليين إلى الشهر الماضي عندما قتل 3 جنود إسرائيليين، كما أصيب آخر بجراح حرجة، في إطلاق نار بمدينة رام الله في الضفة الغربية.
كما أصيب ستة إسرائيليين بجروح بالغة في إطلاق نار قرب مستوطنة عوفرا شمال الضفة الغربية في إطلاق نار من سيارة فلسطينية مسرعة.

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