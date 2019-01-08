"المالية" تزف بشرى سارة بشأن أسعار السيارات

08 يناير 2019 - 01:25 ص

كشف مجدي عبدالعزيز، مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، عن أن التخفيضات الجمركية التي تمت على السيارات الأوروبية سيظهر صداها خلال أسابيع، موضحا أن التخفيضات التي تمت هذه كانت على السيارات المتواجدة في الموانئ منذ فترة وتم الإفراج عنها، أما التأثير الرسمي سيكون خلال أسابيع.



وقال "عبدالعزيز"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "أم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إن الجمارك لا تتدخل في سياسية البيع في السوق المصري، مشيرا إلى أن التجار هم المتحكمون في السعر في السوق.



وأشار مستشار وزير المالية إلى هناك منافسة كبيرة في السيارات ستظهر في السوق المصري خلال الفترة القادمة، مؤكدًا أن هناك سيارات مستعملة بحالة جيدة وبأسعار مخفضة سيتم طرحها في الأسواق أيضا للمنافسة خلال الفترة القادمة.

