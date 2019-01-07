قراران جمهوريان بإنشاء جامعتين خاصتين في مصر

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أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رقم 8 لسنة 2019، بإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة ميريت يكون مقرها منطقة الجامعات والمعاهد بمدينة سوهاج الجديدة بمحافظة سوهاج ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح.
وتتكون الجامعة من كليات الطب البشري والصيدلة وطب جراحة  الفم والأسنان والعلاج الطبيعي والعلوم الصحية التطبيقية والاقتصاد والإدارة والأداب والعلوم الإنسانية والعلوم التكنولوجية والتمريض والسياحة والفنادق والهندسة، وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
كما أصدر الرئيس السيسي قرار رقم 9 لسنة 2019 بشأن إنشاء مؤسسة جامعية باسم الجامعات الكندية في مصر لاستضافة فرع لجامعة جزيرة الأمير إدوارد داخل جمهورية مصر العربية، ويكون مقرها العاصمة الإدارية  الجديدة، وتهدف لاستضافة فرع لجامعة جزيرة الأمير إدوارد والتي يقع مقرها الرئيسي بدولة كندا.
ويشتمل الفرع على البرامج الآتية: برنامج هندسة التصميم المستدامة، وبرنامج الرياضيات وعلوم الحاسب، وبرنامج ريادة الأعمال، ويلتزم بأن تكون جودة البرامج المقدمة به وكافة ما يتعلق بالشئون الأكاديمية على النحو المطبق بالجامعة الأم. وتم نشر القرارين في الجريدة الرسمية.

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