هذا ما قاله والد الشهيد مصطفى عبيد عن ابنه

07 يناير 2019 - 11:07 م

كشف اللواء عبيد الأزهري، والد الشهيد مصطفى عبيد، عن تفاصيل تلقيه لخبر استشهاد ابنه الراحل، قائلًا إنه كان معتادًا على أن يتلقى منه اتصالًا ليطمئنه في مثل هذه الحوادث، لكن هذه المرة فوجئ باتصال من زميل له يخبره بالواقعة.



وأضاف خلال لقائه مع برنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «ten»، مساء الاثنين: «تلقيت اتصالًا من زميل لمصطفى، بيقول لي البقاء لله، مصطفى تعيش أنت، انفجرت فيه عبوة ناسفة».



وقال محمود عبيد، شقيق الشهيد، خلال تصريحاته للفضائية نفسها، إن الراحل لم يكن يخبر عائلته بتحركاته أثناء التعامل مع المواد المتفجرة، متابعًا: «خصوصًا علشان بابا ميقلقش».



وذكر أنه في إحدى الحوادث الإرهابية، أثناء الكشف عن المفرقعات، اتصل والده بشقيقه الراحل للاطئمنان عليه، متابعًا: «بابا كلمه لكن مصطفى قال له أنا في المكتب بعمل أعمال ورقية، وبعدين لقينا الموضوع بيتصور مباشر على التليفزيون ومصطفى قدامنا، وبابا زعل ساعتها، لكن مصطفى قال أنا بعمل 18 بلاغ في اليوم، ولو قلت لكم يبقى هتعيشوا معايا في الشغل».

