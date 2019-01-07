في «اليوبيل الذهبي».. موسم مختلف لمعرض الكتاب

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ينطلق معرض القاهرة الدولي للكتاب في 22 يناير الجاري لمدة أسبوعين، وهو حدث سنوي يحدث في مصر كل عام في شهر يناير.
ويشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب عدة دول أجنبية، ويعتبر المعرض أكبر ملتقى ثقافي في مصر ينظم كل عام.

من جانبه قال الكاتب الصحفي السيد الحراني، أحد المشاركين في معرض الكتاب هذا العام، إن معرض الكتاب هذا العام سينطلق في 22 يناير الجاري لمدة أسبوعين، مؤكدا أنه سيشارك بعدة روايات ثقافية له في معرض الكتاب هذا العام والذي يختلف عن غيره من الأعوام السابقة في ارتفاع أسعار حجز الأماكن لدور النشر داخل المعرض بالمقارنة بالأعوام الماضية.

وأكد الحراني لـ"المصريون" أن المعرض يختلف هذا العام أيضا عن الأعوام الماضية بتغيير مكان وجوده من أرض المعارض بصلاح سالم إلى أرض المعارض بالتجمع الخامس وهذا سيصعب على الجمهور من التواصل معه لعدم سهولة الوصول إليه مثلما كان في السابق.

وقال الحراني إنه سيشارك بعدة إصدارات له في معرض الكتاب هذا العام أهمها إصدار الإرهاب وصراع الدولة والجماعة عن دار اكتب للنشر ويتناول الكتاب الصراعات التي خاضتها الدولة مع الإرهاب والجماعات المسلحة في سيناء.

وأشار الحراني إلى أن الإصدار الثاني له الذي يشارك فيه بالمعرض سيكون كتاب الجنرال الإسلامي عن دار كنوز للنشر ويتناول الكتاب القائد في الدولة الإسلامية بداية من عهد النبي صلي الله عليه وسلم مرورا بعهد الخلفاء الراشدين والدولة الأموية والعباسية وحتى العصر الحديث.
وفي وقت سابق قال الناشر سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، عضو اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، إن نقل المعرض فى دورته الخمسين (اليوبيل الذهبى) من أرض المعارض بمدينة نصر إلى التجمع الخامس، هو نقلة حضارية على جميع المستويات، لتلافى المشكلات التى واجهها المعرض فى دوراته السابقة.
وأضاف "عبده"، فى تصريحات صحفية، أن اللجنة العليا للمعرض عملت جاهدة لتقديم كافة التسهيلات والخدمات للناشرين، وكذلك القراء فى المقام الأول، للخروج بالدورة القادمة على نحو يليق باسم مصر ومكانتها عالميًا.


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