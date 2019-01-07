ضبط شخص اعتدى على آخر وأبنائه

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تمكنت أجهزة البحث الجنائي بالإسكندرية من ضبط شخص لقيامه بالاعتداء على أحد المواطنين وأبنائه وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة.

جاء ذلك في ضوء ما رصدته المتابعة من تداول لمقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لأحد المواطنين ويدعى " محمد ر.م" يتضرر خلاله من عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو شكواه بشأن تعرضه وأبنائه للاعتداء من قبل أحد الأشخاص يدعى "عبدالله ح.ن" صاحب شركة نقل.

وتبين عقب الفحص أنه يوم الأول من يناير الجاري، تلقى قسم شرطة العطارين بلاغًا من المدعو " محمد.ر.م " ضد المشكو في حقه " "عبدالله ح.ن"، لقيامه إكراهه على توقيع إيصالات أمانة لوجود خلافات سابقة بينهما على شراكة إحدى شركات النقل، حيث تحرر المحضر رقم 65/ 2018 جنح قسم شرطة العطارين.

وأكدت تحريات وحدة مباحث قسم شرطة العطارين صحة الواقعة وعقب تقنين الإجراءات ، تم ضبط المتهم، واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.


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