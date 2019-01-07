ضبط عاطلين قبل ترويجهما لـ69 قطعة حشيش

07 يناير 2019 - 09:21 م

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الوادي الجديد من إلقاء القبض على شخصين بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بمدينة الخارجة.

تلقى اللواء محمد كمال سالم، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطارا من اللواء عصام محمود مهني، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية يفيد ضبط 69 قطعة حشيش بحوزة عاطلين بمدينة الخارجة.

تبين تنفيذ حملة مكبرة بقيادة العميد علي العماري، مفتش الأمن العام، والعميد جودت عبد الجبار، رئيس مباحث مديرية الأمن بالمحافظة، استمرت على مدار الأسبوع الماضي، أسفرت عن ضبط " م" 20 سنة عاطل ومقيم بالخارجة، وبحوزته 55 قطعة حشيش، " س" 30 سنة وبحوزته 14 قطعة حشيش ومتهم في 13 قضية جنائية متنوعة ما بين سرقة وضرب وآداب وسرقة.

وتم تحرير محضرين رقمي 11 و8274 جنح قسم شرطة الخارجة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.