تعرف على سر زيادة أسعار الحديد والأسمنت

07 يناير 2019 - 08:18 م

أكد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الأسمنت والحديد في السوق المحلى أعلى من نظيرتها في السوق العالمي، فهناك زيادة في أسعار الحديد عن السوق العالمى تقريبا 1000 جنيه.

وأضاف "الزيني"، في مداخلة هاتفية لفضائية "الحدث اليوم"، أن غياب سياسة العرض والطلب هي السبب في ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت، مشيرا إلى أن منتجي الحديد والأسمنت هم الذين يحددون الأسعار وليس الموزعين، أو تجار التجزئة عبر رسائل ترسل أسبوعية للوكلاء.

وأوضح أن أرباح تجار الأسمنت والحديد لا تتعدى 5 جنيهات عن الطن الواحد، وهو ما أدى لخروج عدد كبير من التجار، مؤكدا أن هناك حالة ركود في سوق بيع الأسمنت والحديد في الوقت الحالي، موضحا أن افتتاح مصنع بنى سويف الذي قامت بتنفيذه الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة استطاع كسر حالة الاحتكار التي كان يمارسها منتجو الأسمنت في السوق المصرى، وأنه لا عودة للاحتكار مرة أخرى.

وتابع أنه خلال العام الحالي سيتم إنتاج مليون طن من الحديد خلال العام الحالي بعد افتتاح خط الإنتاج الجديد التابع لشركة الحديد والصلب.