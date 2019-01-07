وزير الداخلية: الشعب أفشل مخططات الإرهاب

07 يناير 2019 - 08:09 م

قام اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم الإثنين، بزيارة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمقر الكاتدرائية بالعباسية لتقديم التهنئة لجميع المواطنين المسيحيين بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وأعرب وزير الداخلية عن خالص تهانيه وكامل هيئة الشرطة للإخوة المسيحيين بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، مشيدا بالدور الوطني الذى تقوم به الكنيسة المصرية في تعزيز الوحدة الوطنية والشعور الوطني ووحدة واستقرار البلاد وإفشال أي مخططات إرهابية تتعرض لها البلاد.

وأكد "توفيق" خلال زيارته لبطريرك الكرازة المرقسية بمقر الكاتدرائية، أن الشعب المصرى تمكن عبر تمسكه بوحدته وتنوعه وإيمانه بوطنه من إفشال المخططات التي يتعرض لها والتى تهدف إلى تفتيت البنية الاجتماعية التي ميزت المجتمع المصري عن المجتمعات الأخرى عبر التاريخ.

من جانبه، أشاد البابا تواضروس بالدور الوطني للشرطة المصرية ورجالها الأوفياء، مؤكدا أن ما يقدمه رجال الشرطة من تضحيات تجاه الوطن لحمايته ضد الإرهابيين الذين لا دين لهم، يُعد نموذجا مشرفًا في الدفاع عن الوطن وحماية مقدساته، وأعرب عن ثقته فى قدرة رجال الشرطة على تحقيق الأمن والأمان للشعب المصرى.