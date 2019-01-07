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وزير التعليم العالى يبحث مع سفير كازاخستان دعم التعاون العلمى

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وزير التعليم العالي والسفير الكازخستاني
التعليم العالي

عصام الشربيني

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عبد الغفار: قرار بإنشاء مراكز التطوير الوظيفي الجامعي

استقبل  الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى أرمان أساجلييف سفير كازاخستان بالقاهرة والوفد المرافق له؛ لبحث آليات التعاون بين البلدين فى مجالات التعليم العالى والبحث العلمى والعلوم والتكنولوجيا، وذلك بمقر الوزارة.
وخلال اللقاء بحث الجانبان سبل التعاون فى مجال إنشاء فرع لبعض برامج جامعة الفارابى الكازاخستانية فى مصر خاصة البرامج الدراسية التى تتميز بها كازاخستان ومنها علوم الفضاء.
وأكد الوزير حرص مصر على التعاون مع دولة كازاخستان و خاصة جامعة الفارابى التى تعد من الجامعات العريقة خاصة فى مجالات علوم الفضاء والتكنولوجيا،
وأشار الوزير إلى أهمية تفعيل المزيد من المنح الدراسية للباحثين المصريين لكازاخستان، وتبادل الخبرات بين الجامعات المصرية والكازاخستانية وخاصة فى المشروعات البحثية ذات الاهتمام المشترك.
كما بحث د.عبد الغفار ورئيس جامعة الفارابي و السفير الكازاخستانى التعاون فى مجال تدريس العلوم الأساسية ومنها الرياضيات، الكيمياء، الفيزياء.
و أشاد الوزير بخطوة افتتاح مركز الفارابى التابع للجامعة الكازاخستانية بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة ،مؤكدا أنها خطوة هامة يمكن البناء عليها فى طريق تطوير العلاقات الثقافية والتعليمية بين البلدين، وتنفيذ العديد من المهام العلمية المشتركة.
ومن جانبه أكد السيد أساجلييف على اهتمام كازاخستان بدعم علاقاتها مع مصر باعتبارها قلب المنطقة العربية، مشيرا إلى أن دولة كازاخستان تولى اهتماما كبيرا لمشروع افتتاح عدد من برامجها بمصر، خاصة مع النهضة التى تشهدها مصر فى مجال التوسع فى إنشاء الجامعات التكنولوجية الجديدة.
كما أشار السفير إلى أن تنفيذ مشروع مركز الفارابى يأتى كخطوة لتطوير العلاقات الثقافية والتعليمية والبحثية بين البلدين، ويعد جزءا من تنفيذ كازاخستان لمشروع التنمية المستدامة التابع للأمم المتحدة والذى تقوم من خلاله بافتتاح مراكز تابعة لجامعة الفارابى لمختلف دول العالم لدعم التعاون معها فى مجال التنمية المستدامة.
وقدم الوزير للسيد / أساجلييف درع الوزارة تقديرا للعلاقات التاريخية والتعاون المثمر بين البلدين.
شهد اللقاء د. عمرو عدلى قائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، د.كاميليا صبحى قائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، د. عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة.


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