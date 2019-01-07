» استقالة مدير البنك الدولي «جيم يونج كيم» من منصبه

07 يناير 2019 - 07:21 م

أعلن مدير البنك الدولي، جيم يونج كيم عن استقالته من منصبه، مؤكدا مغادرته مطلع شهر فبراير المقبل، حسب ما أفادت "وكالة الصحافة الفرنسية".

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن مدير البنك الدولي هو مواطن أمريكي من أصل كوري جنوبي، وينتمي إلى الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة، استقال من منصبه بوصفه مديرا للبنك الدولي، وأعلن عن مغادرته مطلع شهر فبراير المقبل.

تولى جيم يونج كيم منصب مدير البنك الدولي في 23 مارس 2012 بدعم من الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

ولد كيم في العاصمة الكورية الجنوبية سيول عام 1959، وانتقل في الخامسة من عمره مع والديه إلى الولايات المتحدة، حصل على شهادة الطب والأنثروبولوجيا من جامعة هارفرد، وأصبح عام 2009 رئيس جامعة دارتماوث في نيوهامشير.