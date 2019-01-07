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وزير النقل يلتقي سفير إسبانيا بالقاهرة لبحث التعاون بمجال السكك الحديدية

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وزير النقل خلال استقباله السفير الاسباني
وزير النقل

عصام الشربيني

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استقبل الدكتور هشام عرفات وزير النقل ، رامون جيل كاساريس سفير إسبانيا بالقاهرة، لبحث أوجه التعاون المشتركة مع الجانبين في مجالات النقل المختلفة وحضر اللقاء السفير محمود علام مستشار الوزير للتعاون الدولي والمهندس وجدي رضوان معاون الوزير للسكك الحديدية والمترو .

استعرض الوزير خلال الاجتماع أوجه التعاون في مجال تنفيذ عدد من مشروعات نظام الإشارات على عدد من الخطوط (القاهرة –الاسكندرية، وبني سويف -اسيوط )والتي تنفذهما شركة تاليس الاسبانية وذلك ضمن خطة وزارة النقل لتحديث نظم اشارات 1100 كم بتكلفة إجمالية 12.6 مليار جنيه، كما تم مناقشة موقف مشروع توريد عدد 6 قطارات للهيئة القومية لسكك حديد مصر بمعرفة شركة تالجو الاسبانية والممول من البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية (EBRD ) .

ثم تطرقت المناقشات إلي العرض المقدم من عدد من الشركات الاسبانية لانشاء خط القطار السريع (القاهرة – الأقصر – أسوان ) وخط (الأقصر – الغردقة ) حيث أكد الوزير على أن قطاع النقل فى مصر يشهد تطورا كبيرا فى ظل الإرادة السياسة الكبيرة الداعمة لتطوير وتحديث كافة قطاعات النقل مشيرا إلى أن هذين المشروعين تم اعداد دراسات ما قبل الجدوى لهما من خلال احد المكاتب الاستشارية الإسبانية لافتا الى اهمية تنفيذ هذين المشروعين. بنظام استثماري (BOT ) مشيرا إلى ان المشروع الاول يلبي الطلب المتزايد على التنقل للوجه القبلي ويعتبر أحد الركائز الأساسية للربط مع افريقيا وكون المشروع الثاني يساهم في التنمية السياحية ويخلق مجتمعات عمرانية جديد

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