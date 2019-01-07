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خلال لقائه البابا تواضروس

وزير الشباب والرياضة يؤكد ترابط نسيج الوطن ووحدته في مكافحة الإرهاب

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وزير الشباب خلال لقائه البابا
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حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على التوجه صباح اليوم الاثنين إلى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية لتقديم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.


وهنأ الوزير البابا تواضروس وجميع الإخوة الأقباط بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد ، معرباً عن أمله في أن يعود الله الأيام على مصر قيادة وشعباً بالخير والأمن والاستقرار، لافتاً إلى ترابط نسيج الوطن مسلمين ومسيحيين وتكاتفهم في مواجهة الإرهاب والتطرف وبأيدي رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية، والسعى نحو البناء والتنمية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
كما وجه الدكتور أشرف صبحي التهنئة للبابا تواضروس الثاني بمناسبة افتتاح أكبر كاتدرائية بالشرق الأوسط "كاتدرائية ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتى افتتحها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس، بجانب افتتاح سيادته لمسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وفى سياق أخر، أكد وزير الشباب والرياضة حرص الوزارة على التعاون مع الكنيسة المصرية َ وأسقفية الشباب في تنفيذ برامج ومشروعات ومسابقات مشتركة خلال الفترة المقبلة في جميع المحافظات، مثنياً على الدور المجتمعي لأسقفية الشباب، وتأثيرها الإيجابي في تكوين شباب الأسقفية.
ورافق الوزير خلال زيارته للكاتدرائية المرقسية بالعباسية مجموعة من الشباب والفتيات لتقديم التهنئة للبابا تواضروس.


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