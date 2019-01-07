» ارتفاع جديد في أسعار الذهب

07 يناير 2019 - 06:36 م

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الاثنين 7 يناير 2019، في السوق المصري، بزيادة 3 جنيهات فوق معدلات إغلاق أمس، بعد أن ارتفع الذهب عالميًا، بفعل انخفاض الدولار، مما انعكس على المعدن الأصفر محليًا، وكان الذهب قد شهد ارتفاعًا ملحوظَا مع عودة البورصة للتعاملات من العطلة الاسبوعية، اليوم الاثنين.

وجاءت أسعار الذهب اليوم الاثنين على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 18 : 553 جنيها

سعر الذهب عيار 21 : 645 جنيها

سعر الذهب عيار 24 : 737 جنيه

سعر الجنيه الذهب : 5160 جنيها

السعر العالمي : 1290 دولار