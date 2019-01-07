رفض سجن والده رغم طعنه بسكين في بطنه

07 يناير 2019 - 06:23 م

أمرت نيابة دكرنس، بمحافظة الدقهلية، إخلاء سبيل فلاح من بني عبيد عقب قيامه بطعن نجله بسكين في بطنه، لرفضه العمل معه فى الأرض الزراعية، ومطالبته بالعيش في شقة منفصلة عن والده، حيث تم التصالح بينهم بعد رفض الابن حبس والده.

تعود الواقعة عندما تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إشارة من مستشفى الطوارىء بالمنصورة إلى مركز شرطة بنى عبيد تفيد بوصول ‏إبراهيم عبد الفتاح المنشاوي عباس 24 عاما عامل ومقيم بندر بنى عبيد مصاب بجرح نافذ بالبطن.

انتقل رجال المباحث برئاسة الرائد أحمد الجندى رئيس مباحث مركز بنى عبيد إلى مكان البلاغ، وتبين أن وراء الواقعة والد المجنى عليه ويدعى عبد الفتاح ‏‏المنشاوي عباس 65 عاما فلاح ومقيم بندر بنى عبيد، وأن سبب التعدي هو رفض نجله العمل مع والده في الأرض ومطالبته بشقة يسكن فيها منفردا.

بتقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام، إلا أنه فى إعادة العرض رفض الابن حبس والده وقاما بالتصالح فيما قام وكيل النيابة بإخلاء سبيله.