» تدخل لفض مشاجرة بين أبنائه فسقط قتيلا

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لقي فلاح مصرعه بالخطأ أثناء فضه مشاجرة نشبت بين أبنائه بقرية العونة مركز ساحل سليم في أسيوط.

تلقى اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة ساحل سليم يفيد إصابة " مفدي .أ.ع " 55 سنة مقيم قرية العونة بطلق ناري في الرأس أثناء تدخله لفض مشاجرة وقعت بين أبنائه.

وأكد شهود عيان أن مشاجرة وقعت بين اثنين من أبناء المجني عليه وتدخل والدهما لفض المشاجرة فخرجت منه طلقة طائشة أدت إلى إصابته ولفظ أنفاسه الأخيرة خلال نقله إلى مستشفى أسيوط الجامعي .

تحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة .


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