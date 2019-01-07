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18 طعنة في البطن والصدر أنهت حياة ضحية منشأة ناصر

قضايا وحوادث

جثة مسن بالمنيا
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قتل

جثة

بلاغ

النيابة

واصلت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، بإشراف المستشار أحمد الأبرق، المحامي العام لنيابات غرب القاهرة الكلية، التحقيق في واقعة مقتل شاب داخل مسكنه في منطقة منشأة ناصر.

وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجني عليه أنه شاب في العقد الرابع من العمر، به 18 طعنة نافذة من سلاح أبيض، في أنحاء مختلفة من الجسم، في البطن والصدر والذراعين، عُثر عليه في مسرح الجريمة، وبعثرة في محتويات المنزل، وآثار دماء متفرقة بجوار جثة المجني عليه.

واستمعت النيابة إلى أقوال عائلة المجني عليه الذين أكدوا أن المجني عليه تاجر وتفاجئوا بخبر وفاته.

وكشفت التحريات أن هناك خلافات زوجية بين المجني عليه وزوجته بسبب علاقته مع المتهم بطعن المجني عليه الهارب، وتضاربت الأقوال حول ان الحادث نتيجة السرقة.

البداية، كانت بتلقي قسم شرطة منشأة ناصر، بلاغًا من الأهالي يفيد مقتل شاب داخل مسكنه في شارع الرذاذ.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لفحص البلاغ، والتحفظ على الجثمان، وشهود العيان ، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة للتحقيق.


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