» السودان.. الحزب الحاكم يقرّ ويطلب "فرصة" للشباب

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احتجاجات

عبدالرحمن الخضر

اعترف حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان بتأثيرات الأوضاع الاقتصادية على المشهد السياسي في البلاد.

وشدد رئيس القطاع السياسي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان عبد الرحمن الخضر، بحسب قناة "العربية"، على ضرورة تعميق الحوار مع المكونات السياسية والمجتمعية المختلفة، خاصة الشباب والقطاع الواسع غير المنتمي وإعداد الخطاب المناسب لذلك.

يأتي ذلك، في وقت يمثل وزير الداخلية السوداني أحمد بلال عثمان، أمام برلمان بلاده بشأن الاحتجاجات الشعبية، وما خلفته من خسائر بشرية ومادية.

وكانت السلطات السودانية قد اعتقلت 14 أستاذا من جامعة الخرطوم، أثناء تنظيمهم وقفة احتجاجية ضد تردي الأوضاع الاقتصادية. وقال مصدر من الجامعة، لوكالة "سبوتنيك" أمس الأحد، إنه "تم اعتقال حوالي 14 أستاذا بجامعة الخرطوم أثناء الوقفة الاحتجاجية ومحاولة خروجهم من أسوار الجامعة".


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