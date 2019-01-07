9 قرارات عاجلة لأمير قطر

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أمير قطر الشيخ تميم بن حمد
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد

وكالات

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أمير قطر

تميم

قرارات عاجلة

أصدر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مجموعة من القرارات العاجلة، تتعلق بالشأن الداخلي والخارجي بالنسبة للإمارة القطرية.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية "قنا" بأن أمير قطر أصدر قرارا بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة، بالإضافة إلى تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003.

وقالت الوكالة القطرية إن أمير البلاد أصدر أيضا القانون رقم (3) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990.

وأصدر الشيخ تميم "القانون رقم (2) لسنة 2019 بشأن دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية"، بالإضافة إلى القانون رقم (1) لسنة 2019 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي.

كما أصدر أمير قطر وثيقة تصديق بالموافقة على التصديق على اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية توغو، الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 30 / 4 / 2018.

وأصدر أيضا، "وثيقة تصديق بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم والتعليم العالي في دولة قطر ووزارة التعليم العالي في سلطنة عمان للتعاون في مجال العلوم والتعليم العالي، الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 7 / 6 / 2018".

وتم تعيين "أكبر الباكر، أمينا عاما للمجلس الوطني للسياحة، وبتعيين حسن عبدالرحمن الإبراهيم مساعدا للأمين العام للمجلس الوطني للسياحة، وذلك وفقا للقرار الأميري رقم (2) لسنة 2019، كما أصدر أمير ثطر القرار الأميري رقم (1) لسنة 2019، بتعيين أحمد عيسى راشد الإبراهيم المهندي، رئيسا للهيئة العامة للضرائب.


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